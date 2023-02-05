Команда «СКА-Карелия» выиграла на Сахалине

Команда «СКА-Карелия» провела свой очередной матч первенства МХЛ. В Южно-Сахалинске кондопожане играли с «Сахалинскими акулами».

Наши хоккеисты вышли вперед в начале второго периода, отличился Алексей Кудымов. На 54-й минуте хозяева сравняли счет, но вскоре Кудымов забросил вторую шайбу и принес победу «армейцам». Итог - 2:1 в нашу пользу.

Эта победа стала девятой для «СКА-Карелии» в этом сезоне. Следующий матч кондопожане проведут завтра против того же соперника. // Фото: МХК «СКА-Карелия»