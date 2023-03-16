Юбилейный Югорский лыжный марафон будет иметь статус международного
За месяц до Югорского лыжного марафона на старт зарегистрировалось уже 2340 человек, из которых 681 участник намерен пройти дистанцию 50 км свободным стилем, 149 – 50 км классическим стилем. Еще 757 лыжников зарегистрировались на полумарафон, остальные – на самую короткую дистанцию 5 км. Наибольшее число участников из Югры, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.
Рейтинг регионов по наибольшему количеству участников марафона ожидаемо возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от которого уже зарегистрировались 1400 человек. На втором месте по количеству «марафонцев» - Свердловская область, ее будут представлять 255 спортсменов, Тюменскую область представят 119 лыжников. Замыкают топ-5 регионов Москва с Московской областью и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 96 спортсменов, они лишь на 3 человека опередили представителей Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – представили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.
География марафона охватывает всю Россию: самый восточный участник Югорского лыжного марафона приедет в Ханты-Мансийск из Камчатского края, самый западный – из Санкт-Петербурга. В марафоне примут участие иностранные спортсмены: 9 лыжников из Казахстана и один из Словакии. Самому молодому участнику гонки – год, самому возрастному – 83 года. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин.
Организаторы марафона рассчитывают, что число участников еще вырастет. «Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». В этом году марафон состоится 7-8 апреля, в первый день соревнования пройдут на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на марафон открыта на официальном сайте марафона до 6 апреля.