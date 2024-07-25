YouTube замедлят в России

YouTube сильно замедлится в России. О снижении скорости видеохостинга предупредил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ощутят это пользователи ПК.

К концу недели скорость загрузки на сервисе на компьютерах может снизиться до 40%, а уже на следующей недели – до 70%. Ограничения не коснутся пользователей мобильного приложения.

По словам парламентария, мера принимается против администрации видеохостинга, которая удаляет каналы российских блогеров, журналистов и артистов.

Хинштейн считает, что судьба сервиса в нашей стране зависит исключительно от самого хостинга.

«Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего - его здесь не ждет», - предупредил депутат в своем телеграм-канале. Сейчас активно развиваются альтернативные площадки. // фото freepik.com