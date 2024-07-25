Стал известен календарь новогодних и майских праздников на 2025 год

В грядущие новогодние праздники россияне смогут отдохнуть 11 дней, о чем сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что таким образом новогодние каникулы в 2024–2025 годах продлятся 11 дней.

На майские праздники будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. передает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства. // фото: freepik.com