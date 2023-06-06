Ярмарка абонементов откроется в Карельской филармонии

В день открытия ярмарки, 7 июня ярмарка обещает стать еще и маленьким культурным событием для петрозаводских меломанов

Приобрести абонементы в Карельскую филармонию на лучшие концерты и любимые места со скидкой в 30 процентов можно будет уже совсем скоро - с 7 по 11 июня.

Начнется праздник музыки в 12:00 выступлением дуэта аккордеонисток сестер Алины и Илоны Калиничевых. Затем публику пригласят в Большой зал на открытую репетицию Оркестра русских народных инструментов «Онего». Посмотрев на работу артистов и главного дирижера Геннадия Миронова, собравшихся ждет встреча с самим маэстро, которая будет проходить в фойе 2-го этажа. Геннадий Иванович с удовольствием ответит на вопросы, а задавший самый интересный вопрос получит приз - абонемент нового сезона. В 16:00 филармонических слушателей вновь ждут в Большом зале, который на полчаса превратится в кинотеатр, где покажут фильм "Легкий выбор", состоящий из фрагментов абонементных концертов прошлых лет, чтобы вы могли составить представление и сделать правильный выбор.

Но и это еще не все! Завершит насыщенный день встреча в фойе 2-го этажа с художественным руководителем Мужского камерного хора филармонии Алексеем Умновым, который вручит подарок за самый интересный вопрос. Счастливчик получит абонемент "Вечера с Мужским камерным хором". А предварит встречу с Алексеем Юрьевичем выступление мужского камерного хора филармонии.

10 июня в 15 часов зрителей ждет встреча с талантливым и обаятельным актером Александром Картушиным. Он не только ответит на вопросы потенциальной публики, но и напоит уставших слушателей чаем. А за самый интересный вопрос вручит приз - свой авторский абонемент «От первого лица» сезона 2023/24.

Что же ждет публику на концертах в Карельской филармонии в сезоне 2023/24?

Этот сезон - юбилейный для нашего симфонического оркестра: 90 лет - дата солидная. Выступить с карельскими музыкантами в юбилейный год приедут такие всемирно-известные исполнители, как пианисты Борис Березовский и Евгений Михайлов, скрипач Александр Тростянский и другие уже знакомые и незнакомые карельской публике артисты.

Удивит своим колоритом и абонемент "Вечера с оркестром "Онего": на сцене большого зала вновь выступит дуэт бандонеониста Михаила Тоцкого и гитариста Ровшана Мамедкулиева, а также вокалисты Сергей Петрищев и Дарья Рубцова - артисты, наделенные голосами хрустальной чистоты.

Не последнее место займут концерты для детей и их родителей: это программы разных абонементов и для малышей, и для тинейджеров. Конечно, слушателей ждут камерные концерты в стенах и за пределами здания филармонии, музыкально-литературные постановки, хоровые проекты. Подробнее о программах абонементов сезона 2023/24 можно узнать здесь.

Словом, Карельская филармония ждет своих слушателей и на ярмарку, и на концерты будущего сезона. Мы уверенны, что каждый вечер, проведенный в филармонии, станет для слушателей подарком, потому что наши музыканты умеют не только покорить публику, но и создать в зале атмосферу праздника.

На правах рекламы. БУ "Карельская госфилармония". ИНН 1001040248.