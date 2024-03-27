Якутия потратит 130 миллионов рублей на искусственные дожди

Осадки в Якутии в наступающий пожароопасный сезон будут вызывать искусственно. На эти цели потратят 130 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал руководитель республиканской службы спасения Иннокентий Андросов.

Он заявил, что сейчас уже сделали закупки на 60 миллионов рублей, а в апреле получат и потратят еще 70 миллионов.

Эксперимент по искусственному орошению территории Якутии проводят после страшных пожаров 2022 года. Выгорело много лесов, и федеральные власти решили превентивно вызывать дожди там, где велика опасность возгорания. Для этого привлекают авиацию. // фото: freepik.com