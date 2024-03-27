Подано 143 заявления о пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

Близкие без вести пропавших в «Крокус Сити Холле» обращаются в Следственный комитет России. На данный момент подано уже 143 заявления, рассказали в ведомстве.

Сейчас многих погибших еще не опознали, для этого проводят молекулярно-генетические экспертизы.

- На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет,

- сказано в сообщении на сайте СКР.

МЧС опубликовало накануне список со 120 именами погибших. По последним данным Минздрава РФ, в результате теракта погибли 140 человек. Четверо из выживших пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. // фото: МЧС России