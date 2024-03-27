Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он обратился в Генпрокуратуру с соответствующей просьбой и, как утверждает, получил ответ.

- Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца,

– написал он в своем Telegram-канале.

При этом каких-либо документов в подтверждение своих слов Бородин не предоставил.

Ранее он неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства и требовал проверить российских деятелей, в частности, в связи с их позицией относительно СВО.

С начала 2023 года Бородин сигнализировал в компетентные органы о Лие Ахеджаковой, Алле Пугачевой, Диане Арбениной, Валерии Меладзе, Даниле Козловском. // фото: Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)