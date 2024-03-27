Школьница поблагодарила террористов из «Крокуса» и лишилась стипендии
Старшеклассница в Нижнем Новгороде опубликовала в Telegram ролик, где в нецензурной форме поблагодарила террористов за нападение на «Крокус Сити Холл». Оказалось, что 15-летняя девочка получает стипендию мэра, передает NewsNN.
Школьница заявила, что террористический акт стал для нее поводом не ехать в Москву и «побухать».
- Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву… Значит, я бухаю до понедельника. Спасибо террористам, которые пришли в «Крокус». Мне надо было побухать,
- сказала она.
Когда поднялся скандал, девочка убрала видео и записала другое, с извинениями.
Оказалось, что она считается в своей школе лучшей ученицей, а также – гордостью города. В ноябре ей дали именную стипендию мэра в числе других 70 одаренных детей.
После инцидента школьницу стипендии лишили, а ее родителей привлекли к административной ответственности. // фото: freepik.com