«Я не врач, я не болезнь анализирую, а цифры…»

В новом выпуске проекта Максим Маузровский анализирует ситуацию нагнетания страха вокруг «пандемии» коронавируса:

«Девять месяцев нам пудрят мозги пропагандой «пандемии». Цифры все открыты, всё официально и доступно, но мало кто их сопоставляет с реальностью. С численностью населения или со смертностью в 2019 году. Достаточно просто набрать в поисковике нужный запрос и проверить самостоятельно. А всем лень. На то и расчёт. Давят на эмоции, вместо логики. Вместо аналитики – пропаганда и нагнетание страха.

Я не врач, не эпидемиолог, я не болезнь анализирую, а цифры. С марта пишу: что-то врут про страшную угрозу. Вирус есть, а «пандемии» нет. И осознающих это людей с каждый днём всё больше. Карманы пустеют, ограничения не снимают, и перспективы не радужные...» Смотрим видео.