Взрыв прогремел в кафе в Петербурге

ЧП произошло вечером 2 апреля в кафе на Васильевском острове, сообщает «Фонтантка». В заведении в этот момент проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер фронт».

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 16 человек. «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о гибели военного корреспондента Владлена Татарского. На месте работают «скорая», полиция, пожарные.

Предварительно сообщается, что могла взорваться статуэтка, которую на мероприятие принесла одна из посетительниц. Женщину ищут.

Момент взрыва попал на видео. Запись опубликовала газета «Известия». // фото «Фонтанка»/ Алина Циопа