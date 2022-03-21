Выяснилось, что грозит россиянам за использование Facebook и Instagram

Социальные сети Instagram и Facebook, входящие в Meta, официально признали экстремистскими. Их работу в России 21 марта запретил Тверской суд Москвы, передает РИА Новости.

Он удовлетворил иск генерального прокурора России и запретил Meta реализовывать в России продукты Facebook и Instagram. Решение вступило в силу немедленно.

Представитель Генпрокуратуры в суде уточнил, что россиян, которые продолжат пользоваться Facebook и Instagram в обход блокировок, не будут привлекать к ответственности.

Он отметил, что пока еще есть возможность технически обойти блокировку, а также добавил, что «есть много граждан, у которых уже есть аккаунты в этих соцсетях». // Фото: PhotoMIX-Company/pixabay.com