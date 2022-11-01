Вытрезвитель в Петрозаводске строят быстро

Продвигается строительство модульного вытрезвителя в Петрозаводске. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что состоящее из 18 блоков здание уже установили.

Напомним, «Петрозаводск говорит» ранее писал, что вытрезвитель появится на выезде из города.

Цоколь здания обшили утепленными панелями и рифлеными металлическими листами. Продолжается внутренняя отделка, идут работы по прокладке канализации и водопровода.

Уже установили два колодца и две капсулы для сетей под дорогой, выкопали траншею для прокладки электрического кабеля, который скоро проведут до здания. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте