Вытрезвитель на десять человек откроют в Петрозаводске

Модульный вытрезвитель на десять мест откроют в Петрозаводске на улице 8 Марта, 40. По словам министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, Карелия одна из первых в России воссоздает систему вытрезвителей.

Вытрезвитель в Петрозаводске будет входить в структуру Республиканского наркологического диспансера. В здании будут отдельные помещения для мужчин и женщин, медперсонала, кроме того будет предусмотрена охрана. По словам министра, такие учреждения появятся в межрайонных центрах. Охлопков напомнил, кого будут привозить в вытрезвители.

«В вытрезвители будут помещать только тех нетрезвых граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь, а жизни угрожает опасность. Находиться в вытрезвителе они будут до отрезвления», - подчеркнул министр. (фото со страницы главы Минздрава РК)