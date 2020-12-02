Выставка – продажа Ивановского текстиля пройдет в Петрозаводске

Теплый, домашний, уютный и полезный новогодний подарок можно выбрать для друзей, родных и близких на выставке Ивановского текстиля.

Если вы предпочитаете комфортные, качественные и долговечные изделия из натуральных материалов, приходите на выставку.

На выставке будут представлены:

— трикотажные изделия для всей семьи, как для взрослых, так и для детей, в том числе новая летняя линейка трикотажа – футболки, носки, халаты, домашние брюки, платья, нижнее белье - большой ассортимент и широкий размерный ряд;

— товары для дома и комфортного сна - комплекты постельного белья от лучших производителей ивановского текстиля, подушки, одеяла, пледы, покрывала, матрасы, наматрасники - огромный выбор и низкие цены.

Удобная трикотажная одежда для женщин, махровые полотенца на любой вкус и многое другое - все это производится из натуральных материалов для комфортного использования.

В наличии – большой выбор оттенков, принтов и комплектаций качественного постельного белья оптом и в розницу. Хотите детский комплект или простыню на резинке, пижамку для детей или ночную рубашку для взрослого – на выставке можно найти варианты на любой вкус.

На весь ассортимент установлены очень низкие цены: подушки - всего от 100 рублей, одеяла - от 360 рублей, полотенца - от 30 рублей, постельное белье - от 600 рублей.

Полюбившиеся товары знаменитой ивановской фабрики можно будет приобрести с 3 по 27 декабря 2020 года на цокольном этаже торгового центра «КЕЙ» ул. Красноармейская, 25.

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