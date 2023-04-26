26 апреля 2023, 10:25
Выставка кошек в Петрозаводске привлекла внимание компетентных органов
Специалисты Россельхознадзора проверили организацию мероприятия с участием животных в карельской столице
Сотрудники Россельхознадзора проверили организацию выставки кошек, прошедшей в Петрозаводске, и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты установили, что выставка была заявлена на срок около месяца. Это грубое нарушение - согласно постановлению правительства РФ, длительность мероприятий с участием животных не может превышать 4 дней.
В то же время претензий к условиям содержания и кормления животных у специалистов нет. Все кошки здоровы.
Организатору выставки - предприятию из Санкт-Петербурга - выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства. // Фото: unsplash.com