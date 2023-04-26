Выставка кошек в Петрозаводске привлекла внимание компетентных органов

Сотрудники Россельхознадзора проверили организацию выставки кошек, прошедшей в Петрозаводске, и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты установили, что выставка была заявлена на срок около месяца. Это грубое нарушение - согласно постановлению правительства РФ, длительность мероприятий с участием животных не может превышать 4 дней.

В то же время претензий к условиям содержания и кормления животных у специалистов нет. Все кошки здоровы.

Организатору выставки - предприятию из Санкт-Петербурга - выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства. // Фото: unsplash.com