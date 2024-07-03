Высадка цветов продолжается в разных районах Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается высадка цветов. Работы ведутся и планируются в разных районах, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, на этой неделе мобильные бригады сажают цветы в сквере Ивана Молчанова, на улице Правды, а также на Карельском и Лесном проспектах. Также планируются посадки на Первомайском проспекте и на улице Ровио.

Помимо этого, подрядчик занимается покосом травы в скверах Ленинградских ополченцев, Пограничном, Дмитриевском, в парках Березовая роща и Побережном, на проспекте Александра Невского, набережной Ла-Рошель, аллее Отцов.

Мусор убирается в парках, скверах и на других общественных территориях карельской столицы.

В мэрии напомнили горожанам, что они могут пожаловаться на плохую уборку Петрозаводска в ЕДДС по телефону 051. // Фото администрации города