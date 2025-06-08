Выпускнику не засчитают результаты ЕГЭ из-за умных очков

В одной из школ в Ленобласти выпускник пришел на экзамен в умных очках. Результаты ЕГЭ аннулируют, а пересдать в этом году экзамены он не сможет.

По информации ТАСС, выпускник пришел на экзамены по русскому языку и обществознанию с умным устройством, с помощью которого транслировались тесты в интернет, а помощник решал задания и диктовал ответы в наушник.

Видео попало в Сеть и вызвало скандал. Результаты выпускника не засчитают. © «Петрозаводск говорит»