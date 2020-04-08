Выплаты к 75-летию Победы получат более 4,5 тысяч ветеранов в Карелии

В этом году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по случаю празднования 75-летия Победы. Согласно указу президента, выплаты будут предоставлены в апреле – мае.

В конце марта отделение ПФР по Карелии перечислило кредитным организациям и отделениям почты средства на выплату ветеранам. Их получателями в республике станут порядка 4 900 человек.

По 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.

По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Как уточняет ПФР, юбилейная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей инвалидам и участникам войны, которые участвовали в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.