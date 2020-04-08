Движение будет ограничено через переезд на Новосулажгорской

11 и 12 апреля будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Новосулажгорской в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

В границах переезда будут производиться работы по ремонту пути, а также укладка нового резинокордового настила. На время производства работ на железнодорожном переезде движение автотранспорта будет осуществляться реверсивно по одной полосе. Регулировать движение потоков будут сотрудники Петрозаводской дистанции пути.

Время проведения работ – с 9.00 до 18.00. Водителям рекомендуется в эти дни выбирать маршруты движения в объезд этого переезда.

Добавим, что ранее об ограничении движения на этом переезде сообщала мэрия карельской столицы.