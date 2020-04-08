Определены дежурные отделения почты в Петрозаводске

График работы отделений «Почты России» будет скорректирован в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В объявленные президентом так называемые «нерабочие дни» отделения почты будут работать и предоставлять клиентам весь перечень услуг. Тем не менее открыты они будут только пять дней в неделю, сообщили в пресс-службе компании.

В каждом регионе определены дежурные отделения, которые будут функционировать в обычном графике. В Петрозаводске это отделения по следующим адресам: пр. Ленина, 19, ул. Шотмана, 7 и ул. Дзержинского, 5.

«Почта России» попросила своих клиентов без крайней необходимости не приходить лично в отделения и пользоваться удаленными сервисами. Так, можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, на сайте и в мобильном приложении компании можно оплачивать коммунальные услуги, оформить подписку, вести юридически значимую переписку и т.д. Пенсии и пособия доставляются на дом.

Если визит в почтовое отделение невозможно отложить, то стоит помнить о соблюдении всех правил безопасности, в том числе держать дистанцию не менее 1,5 метра.