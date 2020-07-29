Вынесен приговор бывшей замглавы администрации Шокшинского поселения

Приговором Прионежского районного суда экс-заместитель главы администрации Шокшинского вепсского сельского поселения признана виновной в совершении вмененных преступлений, сообщает прокуратура Карелии.

Судом установлено, что в период с 2010 по 2014 годы подсудимая, исполняя обязанности главы администрации поселения, незаконно изготовила семь выписок из похозяйственных книг и постановлений поселения о предоставлении земельных участков, на основании которых лица, обратившиеся к ней, незаконно оформляли в собственность земельные участки.

Вину в совершении преступлений гражданка признала только после предъявления доказательств в рамках судебного разбирательства.

В результате преступных действий Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.

По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации данное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с п. 9 постановления ГД ФС РФ № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденная освобождена от отбывания основного наказания.

Таким образом, остается только дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу государственным обвинителем выявлены факты попыток отчуждения рядом лиц незаконно полученных в результате преступных действий осужденной земельных участков. С целью предотвращения отчуждения прокуратурой района в Прионежский районный суд были предъявлены три исковых заявления о признании указанных лиц утратившими право пользования земельными участками и возвращении последних в собственность Российской Федерации. Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.