Выброс аммиака произошел на мясокомбинате в российском городе

В Пермском крае произошел выброс аммиака. Инцидент случился на мясокомбинате в городе Чайковский, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, выброс аммиака произошел в производственном помещении. Из здания были эвакуированы 220 человек.

В результате произошедшего пострадали трое мужчин. Двое были госпитализированы, одному оказана медицинская помощь, ему назначено амбулаторное лечение.

Эксперты взяли пробы воздуха. За пределами цеха, в котором произошло ЧП, превышений концентрации опасного вещества не зарегистрировано. Опасности для жителей города нет. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev