Выборы «на удаленке», или Вы что, хотите как в Америке?

Текст: Антонина Кябелева

21 ноября завершаются выборы председателя Союза карельских профсоюзов. Они могут попасть в историю профсоюзов не только как самые скандальные, но и как самые странные. Такое впечатление, что карельские профсоюзы решили объединить самые негативные практики российской и американской систем.

Подготовка к ХХIХ отчетно-выборной конференции Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия началась со скандала. Нынешнего профсоюзного лидера Илью Косенкова обвинили в том, что он пытается узурпировать власть. На июльском заседании президиума союза профорганизаций «завернули» кандидатуру заместителя председателя рескома профсоюза работников торговли Василия Баниры - единственного, кто решился конкурировать с Косенковым.

Фактически был поставлен крест на альтернативных выборах. На имя председателя ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) Михаила Шмакова было направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с попыткой устранения конкурентов. Но в Москве, видимо, решили не вмешиваться в «карельскую кухню».

Неожиданно для многих членов профобъединения было принято решение провести отчетно-выборную конференцию «на удаленке», а на голосование отвести два дня.

Естественно, во всех бедах обвинили коронавирус. Предложения перенести конференцию на более позднюю дату не нашли отклика.

Интересно, что сама форма голосования исключала возможность тайного волеизъявления. В бюллетень необходимо внести свои личные и паспортные данные, а также дать письменное согласие на обработку персональных данных.

Когда стали известны новые правила избрания руководителя карельских профсоюзов, Михаил Шмаков вновь получил корреспонденцию из Карелии. Обращение к председателю ФНПР подписали руководители трех профсоюзных организаций республики. В нем говорилось, что отчетно-выборная конференция проводится с грубыми нарушениями и в последствии может быть признана нелегитимной. Руководители трех отраслевых профсоюзов предложили Шмакову внести в повестку дня исполкома ФНПР вопрос об освобождении Косенкова от должности председателя карельского профобъединения.

Тем не менее, 20 ноября началась раздача бюллетеней и голосование по многочисленным вопросам конференции. Как рассказали в карельских профсоюзах, 20 ноября бюллетени для голосования раздавали с 9 до 19 часов. Проголосовать можно было сразу же, заполнив требуемую форму и дав согласие на обработку персональных данных. 21 ноября работа избирательной комиссии возобновится с 12 часов до 15 часов. По информации на вечер 20 ноября, уже проголосовало 30 делегатов.

Делегаты, которые проживают за пределами Карелии, рассказали в профсоюзах, получили бюллетени по почте. Свои «ответы» на заданные в бюллетени вопросы они также смогут отправить по почте. Не исключено, что будет организована более оперативная доставка бюллетеней в Петрозаводск. Но очевидно, что результаты выборов станут известны уже после 22 ноября.

Как объяснил председатель республиканского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, для победы Косенкову необходимо набрать больше половины голосов (по схеме пятьдесят процентов плюс один). Будет очень странно, если Косенков не сможет взять этот барьер.

Ведь даже российский президент о подобных «шоколадных» условиях борьбы может только мечтать: ни одного конкурента, бюллетени с персональными данными, несколько дней для волеизъявления, возможность голосования по почте. А Дональд Трамп просто расплакался бы, узнав об этом: "А что, так можно было?!" Такое впечатление, что Илья Косенков открыл беспроигрышную формулу успеха.