Выбор редакции: убийство адвоката, потепление в декабре, ЧП в бассейне

Бензин подорожал вновь. За неделю на АЗС республики дизельное топливо выросло в цене на 0,8%, а бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,5%, АИ-92 - на 0,4%, АИ-95 - на 0,3%.

С 19 по 25 ноября в Карелии резко подорожали огурцы, а также помидоры, капуста, свекла, картофель, творог, яйца, мука, печенье, сметана, гречка, сосиски, сардельки.

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с ребенком в сортавальском ФОКе. 27 ноября 13-летний мальчик во время занятий с тренером в бассейне получил тяжелую травму металлическим карабином тормозного пояса для плавания. Карабин проломил ему череп и вошел в мозг. Мальчика спасали врачи Сортавалы, Петрозаводска и Санкт-Петербурга, сейчас он дышит самостоятельно.

Женщину-адвоката убили в Карелии. Ее тело с увечьями нашли в лесу. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет показал оперативное видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в убийстве.

Волна тепла накроет Петрозаводск в начале декабря. Будет ветрено и дождливо.

Прокурор требует для обвиняемой во взятках врача-диетолога Людмилы Балашовой 8 лет колонии и 12,4 млн. руб штрафа.

Депутат попросил прокуратуру проверить, как учителям в Карелии начисляют зарплату. Педагоги обратились к парламентарию. Как оказалось, в расчетных листках за октябрь доплата до МРОТ отсутствует. В бухгалтерии говорят, что выплата до МРОТ есть, но оформлена как стимулирующая. Он назвал это «вопиющей несправедливостью».

Жительница Эссойлы Надежда Васильева стала участницей программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1» (12+). Односельчане передали знаменитому телеведущему рыбник из судака, морошковое варенье и картину. Передача выйдет в эфир на днях.

Жители Сулажгоры страдают из-за состязаний водителей маршруток. Перевозчики назвали причины некачественного обслуживания.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.