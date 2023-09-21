Выбираем лучший кадр сентября конкурса «Мы везем с собой кота»

Конкурс «Мы везём с собой кота», который с июля по сентябрь проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подошёл к завершению. В течение трёх месяцев жители Карелии присылали нам удивительные, трогательные и забавные фотографии из своих путешествий на автомобиле вместе с домашними питомцами и без них. Нам осталось выбрать последнего финалиста и провести розыгрыш суперприза.

Мы уже знакомили наших читателей с сентябрьскими конкурсными работами. Сегодня начинаем голосование за лучший кадр сентября, а перед этим представим ещё двух участников.

Знакомьтесь:

Анна Храмцова: «Наш пёс Чарли обожает путешествовать с нами на машине и очень расстраивается, провожая жалобным скулением, если его не берём. А уж ловить ветер из окна — это святое, лишь бы позволила погода. Это кадры нашего путешествия в августе 2023 года в город Лахденпохья».

Надежда Почернина: «Эту любительницу поездок породы кане корсо зовут Тэсси. Со щенячьего возраста любит автомобиль. Ей за большое счастье даже просто в нём посидеть, а не то что кататься. Утренняя прогулка у неё начинается с проверки и обнюхивания автомобиля во дворе. Сейчас ей два года, и у неё появились хорошие охранные качества. Теперь к машине чужому подходить нельзя! Тэсси можно использовать вместо автомобильной сигнализации. Самое большое её путешествие было в Санкт-Петербург, а в основном ездим с ней по городам Карелии».

Благодарим всех участников конкурса! Голосование за лучший кадр сентября пройдёт в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 сентября. В тот же день будет объявлен третий финалист — его из числа лидеров выберет редакция. Ему достанется стильный органайзер из EVA для автомобиля. Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

Также в конце сентября редакция из числа финалистов выберет победителя, который получит главный приз конкурса — сертификат на 3000 рублей от компании EVA Prime. Все призы можно будет получить в офисе компании по адресу: Петрозаводск, ул. Повенецкая, 16.

Самые интересные фотографии будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: piqsels.com