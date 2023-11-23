Выбираем лучший кадр ноября конкурса «Веселая компания»

Настало время выбрать первого победителя конкурса «Веселая компания», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Снимки участников этого месяца мы уже публиковали ранее здесь и здесь. Сегодня представляем еще одну конкурсную работу.

Знакомьтесь:

Наталья Ромашина: «Мы — коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия. Как говорят, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Спортивные соревнования, «Веселые старты», беговые марафоны, творческие конкурсы — все это есть в жизни нашего дружного коллектива. Но больше всего нам полюбились совместные интеллектуальные квизы. Проводим мы их регулярно, весело и интересно. Квиз «Назад в СССР» собрал 30 команд. Поностальгировали на все сто!»

Голосование за лучший кадр ноября пройдет в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 22 по 29 ноября. В тот же день будет объявлен первый победитель — его из числа лидеров выберет редакция. Победителю достанется сертификат на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena». Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии вашего совместного досуга с друзьями, коллегами или родственниками и выигрывайте замечательные призы!

Условия участия

• К участию в конкурсе приглашаются жители Карелии старше 18 лет.

• На фото может быть изображен любой досуг компании от трех и более человек (чаепития в офисе, совместные фотосессии, походы, настольные игры и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фото и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время с вашей компанией.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Веселая компания». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выбираем каждый месяц. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победители получат сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», которые можно использовать для оплаты аренды площадки на компанию (будни — 6000 руб., выходные — 8000 руб.).

Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Участники, не попавшие в ноябрьское голосование, переходят на следующий месяц. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 января 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pxfuel.com