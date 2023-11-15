Представляем новых участников конкурса «Веселая компания»

Конкурс «Веселая компания», который проводит портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», идёт полным ходом! Голосование за лучший снимок ноября стартует уже на следующей неделе. Ранее мы публиковали часть ноябрьских конкурсных работ, сегодня представляем вам новых участников.

Знакомьтесь:

Татьяна Третьякова: «На фото зафиксирована одна из наших весёлых встреч с любимыми подругами. Фотосессии, театр, квесты — любые поводы встретиться, общаться, смеяться! Мы все очень разные, но такие родные. На фото Ирина Спеллер, Ирина Миронова, Валентина Васильева, Юлия Балагурина, ну и я — Татьяна Третьякова».

Светлана и Артур Дмитриевы: «У нас с мужем много друзей. Мы любим футбол и частенько ездим болеть за нашу любимую команду. На соревнованиях можно повстречать интересных людей и даже подружиться. На фото в синих футболках мы с мужем, в красном девушка-блогер Екатерина. Она тоже частенько с детьми ходит на футбол. Футбол объединяет».

Татьяна Чистякова: «Как молоды мы были в далёком том двухтысячном году! Три подруги на встрече нового года в клубе «за 60» на Кукковке: Татьяна Андреевна, Лариса Владимировна и Роза Ивановна!»

Ульяна Михайлова: «На фотографии изображена моя большая семья. Мы часто ездим в небольшую деревню Попов Порог, там живет наша прабабушка. У нас очень активный семейный отдых: рыбалка, соревнования, конкурсы. А этим летом для семьи провели увлекательный мастер-класс. Мы превратили свои белые футболки в яркие и красочные при помощи технологии TIE DYE».

Наталья Бахарева: «На фото наш педагогический коллектив Муезерского Центра дополнительного образования радуется наступившему 1 сентября. Так как у нас работают люди очень весёлые и энергичные, то и время мы любим проводить не совсем стандартно: жарим блины на костре, играем в карельскую игру кююккя, печём калитки, ходим в походы».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии вашего совместного досуга с друзьями, коллегами или родственниками и выигрывайте замечательные призы!

Условия участия

• К участию в конкурсе приглашаются жители Карелии старше 18 лет.

• На фото может быть изображен любой досуг компании от трех и более человек (чаепития в офисе, совместные фотосессии, походы, настольные игры и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фото и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время с вашей компанией.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Веселая компания». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выбираем каждый месяц. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победители получат сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», которые можно использовать для оплаты аренды площадки на компанию (будни — 6000 руб., выходные — 8000 руб.).

Первого победителя назовем в конце ноября. Участники, не попавшие в ноябрьское голосование, переходят на следующий месяц. Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 января 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pxfuel.com