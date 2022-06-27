27 июня 2022, 18:03
Ввозить водку из России в Финляндию запретили
Финны ввели запрет на ввоз крепкого алкоголя из РФ
Крепкий алкоголь нельзя ввозить из России в Финляндию. Запрет распространяется как на коммерческие грузы, так и на частные, передает РИА Новости.
Об этом сообщил 27 июня представитель финской таможни Яркко Кескинен. Он отметил, что нельзя везти даже спиртное, купленное на границе, то есть в магазинах беспошлинной торговли.
Санкции касаются товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 процентов объема; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки».
При этом под ограничения не попадают пиво, вино, сидр, то есть слабоалкогольные напитки. // Фото: pxhere.com