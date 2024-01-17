Второй район Петрозаводска за сутки остался без света

Сегодня в 17:50 в Петрозаводске пропало электричество в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в ЕДДС.

Причиной отключения стало повреждение на электрических сетях железной дороги. Ведутся восстановительные работы, ориентировочное время их завершения не уточняется.

Напомним, ранее сегодня днем частично без света осталась Кукковка. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия вернулась в дома горожан в 17 часов. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev