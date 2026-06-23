Второй этап отключения горячей воды ожидает жителей Петрозаводска

На две недели без горячей воды останутся несколько районов города. «ПКС — Тепловые сети» проведёт плановые работы на теплосетях

Фото: «РКС - Петрозаводск»

С 25 июня по 9 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение в районах: Центр, Перевалка, Древлянка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Октябрьский, Первомайский, Железнодорожный, микрорайон Ключевая 1-А, Птицефабрика, Сулажгора, Соломенное, Рыбка и Пески.

Отключение связано с плановыми работами, которые проведут «ПКС - Тепловые сети» в рамках утвержденного Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии годового плана ремонтов теплосетей на 2026 год.

За время отключения сотрудники предприятия проведут гидравлические испытания, устранят выявленные повреждения на участках сетей, чтобы повысить надежность системы к работе в холодное время года.

Полный список адресов, которые попадают под отключение, опубликован в канале «РКС - Петрозаводск» в Mакс.