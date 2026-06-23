Подведены итоги голосования за благоустройство территорий

Артур Парфенчиков поблагодарил жителей республики за активную позицию. 42 объекта-победителя будут благоустроены в следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Подсчет голосов VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, завершен. Напомним, оно проходило по всей стране с 21 апреля по 12 июня 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, 15 883 904 жителей страны приняли участие в выборе территорий для благоустройства. Голосование вновь подтвердило статус одного из наиболее эффективных механизмов прямого участия граждан в преображении своих населенных пунктов.

Мы понимаем, что реально хотят люди: транспортные или пешеходные маршруты, событийные зоны, детские и спортивные площадки или элементы пляжной инфраструктуры. Благодаря их активному участию, наши города получают современные, многофункциональные и привлекательные пространства. Теперь муниципалитетам предстоит учесть волю граждан: территории и дизайн-проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресные перечни на 2027 год. Реализация проектов, которые вы поддержали, начнется уже в следующем году,

– сообщил Ирек Файзуллин.

В Карелии за благоустройство городов и поселков проголосовали более 65 тысяч человек. Подводя итоги, Глава региона Артур Парфенчиков поблагодарил жителей за активную позицию и неравнодушное отношение к вопросам формирования комфортной городской среды.

Спасибо всем, кто нашел время и возможность позаботиться о том, чтобы родной город, поселок или улица стали более комфортными. Благодаря вашей активности, друзья, в следующем году запланированы работы по строительству и модернизации 42 общественных пространств. Это территории, за которые вы отдали свои голоса,

– отметил Глава Карелии.

Полный список объектов-победителей размещен на официальной станице Артура Парфенчикова в соцсети.

Важную роль в проведении голосования сыграли волонтеры, которые консультировали граждан, рассказывали об объектах-участниках и помогали проголосовать с использованием цифровых каналов, включая национальный мессенджер MAX. По словам Председателя Комитета Госдумы РФ по молодёжной политике, руководителя экосистемы Добро.рф Артема Метелева, волонтеры – это главная движущая сила голосования.

Общественные пространства, созданные при разностороннем участии гражданского общества, воспринимаются потом жителями как свои, бережнее используются, реже сталкиваются с вандализмом и дольше сохраняют ценность для района, а многие волонтёры после участия в голосовании продолжают деятельность в области урбанистики или запускают свои социальные проекты,

– отметил Артем Метелев.

Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который начинался как партийный проект «Городская среда» «Единой России» в 2017 году. За это время в Карелии благоустроено более полутора тысяч объектов, из них 938 – это дворы, более 600 – общественные территории. За последние 4 года на территории региона обновили более 550 объектов, 264 общественных территории и 292 двора.