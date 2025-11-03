Вторник будет облачным

Завтра в Карелии будет облачно, температура воздуха не поднимется выше отметки +8°С. Местами в республике возможен небольшой дождь, сообщили в Карельском ЦГМС.

На всей территории Карелии будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный умеренный.

В Петрозаводске не ожидаются сильные осадки. Также синоптики отметили, что возможен слабый рост атмосферного давления в течение дня.