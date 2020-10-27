Вступили в силу поправки к Закону о банкротстве

С 01 сентября 2020 г. вступили в силу поправки в главу 10 Федерального закона 26.10.2002 №127 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Новый закон позволяет гражданам РФ освободиться от долгов без участия суда и арбитражного управляющего абсолютно бесплатно посредством обращения в МФЦ.

Центр юридической помощи должникам «Шолохов» разъясняет подробности нововведений.



По сравнению со стандартным (судебным) банкротством, внесудебная процедура предъявляет меньше требований к должникам.

Важно, чтобы заявитель соответствовал следующим условиям:

1. все исполнительные производства в отношении гражданина должны быть окончены на основании п.4 ч.1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (за отсутствием у должника имущества и денежных средств);

2. сумма долга — от 50 до 500 000 рублей (только основной долг, а проценты, неустойка и штрафные санкции в эту сумму не входят).



На первый взгляд, процедура достаточно проста. Но так ли это на самом деле? И можно ли пройти внесудебное банкротство самому, без юриста?



Для того чтобы начать процедуру, необходимо:

- убедиться, что приставы вынесли постановления об окончании производств.

- проверить и документально подтвердить, что сумма задолженности более 50 тыс. руб., но ниже 500 тыс. руб.

- правильно заполнить и направить заявление в МФЦ.



Нужно понимать, что каждый случай индивидуален. В каждом отдельном процессе могут понадобиться дополнительные справки или выписки. Очень важно правильно оформить заявление, которое должно отражать ряд концептуальных моментов, без изложения которых ваше заявление могут отправить на доработку или даже признать необоснованным. Есть риск приложить не те документы или наоборот - проигнорировать необходимые. Многие заблуждаются, стараясь показать не все имущество, которое есть, или умолчать о недавно совершённых сделках. Часто люди перед процедурой банкротства стараются избавиться от недвижимости, автомобилей и т.д., «спрятать», подарив родственникам. Сделка будет аннулирована и это покажет недобросовестность и злоупотребление правом. Это имеет серьезные негативные последствия.



Если заявление в МФЦ будет возвращено по причине ошибок и недостоверных сведений, повторно подать его можно только через месяц.



Чтобы избежать рисков совершения ошибок при подготовке к процедуре Центр юридической защиты должников «Шолохов» оказывает бесплатное консультирование граждан по всем вопросам процедуры банкротства физических лиц.



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