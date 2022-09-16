Встретимся весной: как в Петрозаводске готовят к зиме фонтаны

В начале сентября «ПКС-Водоканал» провели традиционную подготовку фонтанов к зиме – консервацию. В зимний «отпуск» отправили фонтаны в сквере «Аквамарин», на Березовой аллее, «Молекулу фуллерена» на Студенческом бульваре, «Плачущий камень» на улице Антикайнена, а также фонтаны «Солдат, женщина и ребенок» у кафе «Нойбранденбург» и «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.

У каждого фонтана на сетях водоснабжения стоит прибор учета. Перед отключением с него необходимо снять показания. После счетчик при необходимости поверяют и демонтируют до начала следующего сезона. Затем сотрудники АО «ПКС-Водоканал» опорожняют чаши фонтанов, распределительных систем и сточных трубопроводов, и, наконец, проводят пневматическую продувку всех систем.

До весны демонтируют насосное и электротехническое оборудование фонтана, соединительные части водопровода, распылители и заглушки, форсунки, электросчетчики, пускорегулирующую аппаратуру.

За состоянием фонтанов сотрудники водоканала следят в течение всего лета: ежемесячно снимают показания счетчиков, раз в неделю убирают листву и мусор из чаш, при необходимости проводят планово-предупредительные ремонты, регулируют напор воды, очищают распылители, системы дренажа и перелива.

Петрозаводск попрощался с фонтанами до нового сезона. К открытию фонтанов, кстати, АО «ПКС-Водоканал» всегда готовится заранее и начинает проводить необходимые работы в мае.