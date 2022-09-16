16 сентября 2022, 14:57
Маркет

Продолжает работу ярмарка индийских товаров

В Петрозаводске можно познакомиться с самобытными товарами

Организаторы ярмарки приглашают всех в ТРЦ «Лотос Plaza»  на ЯРМАРКУ индийских товаров.

Здесь вы можете приобрести товары из Индии: качественную натуральную косметику, одежду,  украшения с натуральными камнями и многое другое.

Красивые вещи из Индии, лечебные средства из Тайланда,  благовония, изделия из кожи, бусы, ожерелья, различные сувениры и многое другое  ждут своего покупателя.

На ярмарке представлен большой ассортимент чая из Индии и Тайланда,  различные индийские  специи, рис Басмати и множество вкусных и интересных вещей.

Выставка работает в ТРЦ «Лотос Plaza», пр. Лесной, д. 47-А (вторая линия, первый этаж, рядом с магазином «FIX PRICE») до 09 октября.

 

 

На правах рекламы. ИП Шарма Шанкар.ИНН 723012624709.

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Метки: 
ТРЦ «Лотос Plaza»
Красивые вещи из Индии
Ярмарка в Лотос плаза
благовония
индийские  специи