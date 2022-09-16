16 сентября 2022, 14:57
Продолжает работу ярмарка индийских товаров
В Петрозаводске можно познакомиться с самобытными товарами
Организаторы ярмарки приглашают всех в ТРЦ «Лотос Plaza» на ЯРМАРКУ индийских товаров.
Здесь вы можете приобрести товары из Индии: качественную натуральную косметику, одежду, украшения с натуральными камнями и многое другое.
Красивые вещи из Индии, лечебные средства из Тайланда, благовония, изделия из кожи, бусы, ожерелья, различные сувениры и многое другое ждут своего покупателя.
На ярмарке представлен большой ассортимент чая из Индии и Тайланда, различные индийские специи, рис Басмати и множество вкусных и интересных вещей.
Выставка работает в ТРЦ «Лотос Plaza», пр. Лесной, д. 47-А (вторая линия, первый этаж, рядом с магазином «FIX PRICE») до 09 октября.
На правах рекламы. ИП Шарма Шанкар.ИНН 723012624709.