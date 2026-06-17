Все больше жителей Северо-Запада пользуются безналичной оплатой ЖКУ

За последние полгода жители СЗФО совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в Сбере. Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом

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В топ регионов по безналичной оплате вошли Калининградская (93,1%), Архангельская (90,8%) и Псковская области (90,2%). В Санкт-Петербурге преимущества безналичной оплаты за минувшие полгода успели оценить 87% жителей.

Оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении СберБанк Онлайн стало еще удобнее в разделе «Дом». Достаточно добавить адрес недвижимости, а сервис будет автоматически находить коммунальные платежи без дополнительных усилий со стороны пользователя.

В разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн можно сразу увидеть задолженности, передать показания счетчиков и оплатить счета без поиска квитанций. Автоматизация бытовых сценариев и бумажной волокиты — это пример реальной пользы цифровых технологий. Сбер может быть помощником не только в мире финансов, но и в повседневных вопросах,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Также в СберБанк Онлайн можно подключить сервис «Автоплатёж». Пользоваться сервисом просто: ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.

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