ВС признал незаконными решения первой сессии Сортавальского горсовета

Верховный суд Карелии признал решения первой сессии Сортавальского городского совета, состоявшейся 16 ноября 2020 года, незаконными. Решение было принято в минувший понедельник, 5 апреля. О решении суда сообщил Центризбирком. Апелляционные жалобы подали несколько депутатов местного горсовета, прокурором Сортавалы и поддержаны ЦИК Карелии.

8 ноября прошлого года прошли выборы депутатов вновь образованного Сортавальского городского поселения.

По сообщению ЦИК, 16 ноября, не дождавшись официального назначения сессии территориальной избирательной комиссией, группа депутатов инициировала созыв первой сессии, на которой был принят ряд решений, в том числе об избрании председателя совета и его заместителя.

В декабре Сортавальский городской суд признал решения законными и отказал в иске, не согласным с такой формой созыва сессии депутатам. 5 апреля Верховный суд поддержал позицию регионального Центризбиркома и признал незаконными решения сессии Сортавальского городского Совета 16 ноября 2020 года.