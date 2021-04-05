Городская власть просит проверить повышение тарифов в автобусах

Администрация карельской столицы попросила УФАС дать правовую оценку действиям перевозчиков, которые намерены с 10 апреля увеличить до 37 рублей цену за разовую поездку.

В городском Управлении дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что заявление транспортных компаний носило ультимативный характер, вместе с тем, не было предоставлено обоснований для повышения стоимости проезда в автобусах города. В связи с этим администрация карельской столицы обратилась в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой с просьбой провести соответствующую проверку на предмет обоснованности и законности поднятия ООО «АТП», ООО «АТП-2», ООО «АТП-3», ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания» тарифа на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, а также соответствия действий перевозчиков антимонопольному законодательству.

Надо сказать, что само действие совершено в рамках правого поля, с точки зрения федерального законодательства (№ 220-ФЗ о транспортных перевозках пассажиров и багажа). Закон предусматривает, что при организации транспортных услуг по нерегулируемым тарифам в обязанности компании входит лишь уведомление муниципалитета о введении новой стоимости проезда.

Но почему данное действие совершается одновременно пятью петрозаводскими организациями и на одинаковую сумму?

В этом вопросе предстоит разбираться УФАС. «Надо заметить, - сказал депутат Петросовета Павел Сандберг, - что уровень доходов населения такими темпами не растет, чтобы компании сразу на 15 % поднимали стоимость проезда. Должен сказать, что перевозчики не становятся общим социумом и чем-то единым для города. И мы еще раз убеждаемся, что надо заканчивать с нерегулируемыми тарифами». (Видео)