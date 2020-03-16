Вручать медали к 75-летию Победы ветеранам будут индивидуально

В Карелии ввели режим повышенной готовности, направленный на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого в столице республики отменили все массовые мероприятия, в том числе и торжественное вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Получить медали можно индивидуально в городской администрации, выдача их производится с февраля до начала мая. Принимая во внимание почтенный возраст ветеранов, за получением медалей можно обращаться в любое удобное время при предъявлении документов в мэрии (кабинет 419). Для тех, кто не может самостоятельно прийти по состоянию здоровья и не имеет родственников, награждение будет производиться на дому.

Дополнительная информация предоставляется по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина 2, каб. 417, 419, 420, телефоны: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56, 71-34-09, 71-33-92, 71-34-76 (с 10.00-13.00, 14.00-17.15).