Врачи «скорой» и пожарные успели спасти мужчину в Петрозаводске

Вчера вечером в 19 часов 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было срочно попасть в квартиру на улице Муезерской.

Внутри на полу лежал без сознания мужчина. Эту картину через окно первого этажа увидел друг, когда не смог дозвонится до товарища.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, установили ее на балкон и проникли в квартиру. Открыли дверь, после чего медики оказали мужчине помощь.

Когда тот пришел в сознание, пожарные на носилках перенесли пострадавшего в карету скорой помощи и отвезли в больницу. // фото: unsplash.com