Врачи посоветовали пить чай с имбирем после новогоднего корпоратива

Заваренный с имбирем чай поможет побороть тошноту после новогоднего корпоратива, занятия фитнесом выведут токсины. При этом сауна, наоборот, может значительно ухудшить состояние, рассказали врачи РИА Новости.

В частности, по мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрея Тяжельникова, сгладить последствия новогоднего корпоратива поможет легкий завтрак. Он должен состоять из фруктов, орехов и овощей.

Облегчит состояние после приема алкоголя фруктоза, она содержится в меде, чай с имбирем поможет победить накатившую тошноту.

- Алкоголь способствует потере электролитов, таких как калий и натрий, полезно есть бананы, авокадо, которые восполнят калий. А уровень натрия повысят соленья. Употребление рассола после застолья - вовсе не случайная традиция. Восполнить запасы натрия поможет и куриный бульон,

- добавил Тяжельников.

Будут полезны прогулка на свежем воздухе, ванночка для ног. А вот сауна – плохое средство от похмелья. Заведующий клиническим филиалом МНПЦ наркологии Валентин Скрябин рассказал, что поход в парилку сопряжен с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, велик риск обезвоживания. // фото: freepik.com