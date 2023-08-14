14 августа 2023, 07:28
Врач рассказал, кому опасно пить квас
Для ряда людей квас может быть вредным напитком
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому вредно пить квас. Он также назвал допустимую дневную дозу напитка, слова специалиста приводит радио Sputnik.
Гинзбург отметил, что сейчас квас часто делают с применением большого количества сахара. Поэтому этот напиток противопоказан людям с ожирением и диабетом. Также квас стоит с осторожностью употреблять россиянам с заболеваниями желудка. Этот напиток содержит кислоты, которые могут усиливать проявления гастрита или язвенной болезни, отметил врач.
Даже людям с нормальным здоровьем рекомендуется не увлекаться квасом. Нормальной дозой специалист назвал один стакан в день, причем после еды. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography