11 августа 2023, 21:13
Россиянкам назвали самую модную обувь на осень
Стилист дала женщинам модные советы по обуви
Стилист Алсу Арна перечилила самую модную обувь для осени 2023 года. Слова специалиста приводит портал Teleprogramma.pro.
Некоторые летние модели будут актуальными и осенью, отметила эксперт.
«Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом и открытой пяткой»,
- отметила Арна.
Также специалист выделила босоножки на плоском ходу или в спортивном стиле. Они могут быть выполнены из кожи или текстиля.
Арна также посоветовала россиянкам присмотреться к обуви, оформленной перемычками и ремешками. При этом специалист отметила, что в настоящий момент также популярны модели, похожие на сланцы. // Фото: unsplash.com / Verity Sanders