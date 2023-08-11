Россиянкам назвали самую модную обувь на осень

Стилист Алсу Арна перечилила самую модную обувь для осени 2023 года. Слова специалиста приводит портал Teleprogramma.pro.

Некоторые летние модели будут актуальными и осенью, отметила эксперт.

«Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом и открытой пяткой»,

- отметила Арна.

Также специалист выделила босоножки на плоском ходу или в спортивном стиле. Они могут быть выполнены из кожи или текстиля.

Арна также посоветовала россиянкам присмотреться к обуви, оформленной перемычками и ремешками. При этом специалист отметила, что в настоящий момент также популярны модели, похожие на сланцы. // Фото: unsplash.com / Verity Sanders