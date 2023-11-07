Врач раскрыла опасность плохо проветриваемых квартир

Плесень, размножающаяся в плохо проветриваемых квартирах, может навредить здоровью человека и привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом рассказала терапевт Лидия Голубенко, ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Как отметила медик, в домах из-за сырости появляется черно-серая плесень Bipolaris. Даже когда плесень незаметна, она может приводить к синуситам. Когда следы грибка уже видны на стенах, у людей могут появиться более серьезные проблемы - с респираторным трактом и даже с нервной системой.

В помещениях с плохой вентиляцией также может заводиться плесневый грибок Cladosporium. Этот грибок может вызвать сильную аллергию, а также провоцировать кожные заболевания и проблемы с легкими, а также нарушения психики - плаксивость, тоску и депрессию, заключила Голубенко. // Фото: unsplash.com / Shaadi Ahmadi