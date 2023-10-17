Врач предупредила об опасности сдерживания чихания

Попытки сдержать чихание могут привести к синуситу и другим осложнениям, поскольку чихание - это естественный процесс освобождения носа от слизи. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, ее слова приводит радио Sputnik.

Как отметила медик, в моменты, когда чихание неуместно, можно сдержать процесс, зажав нос и закрыв рот. В таком случае человек все равно чихнет, но сделает это как бы внутри.

Если же регулярно сдерживать чихание, можно заработать болезни органов слуха и носоглотки, предупредила специалист.

«Когда вы пытаетесь задержать чихание, то давление, которое при этом возникает, бывает направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания», - рассказала Елизарова.

Врач добавила, что сдерживание чихания повышает риск инфицирования среднего уха и слуховой трубы. Также может подняться внутричерепное давление. // Фото: unsplash.com / Ayoshyx