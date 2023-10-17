Россиянам назвали самый опасный способ приготовления картошки
Диетолог Татьяна Мещерякова назвала наиболее опасный способ приготовления картошки. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Как отметила врач, популярный продукт нельзя готовить при температуре выше 120 градусов. В этом случае из картофеля выделяется акриламид. Это токсичный компонент, оказывающий губительное воздействие на печень, почки, обладающий канцерогенными свойствами.
Мещерякова также посоветовала готовить пюре на воде, а не на молоке. По словам медика, молоко в сочетании с картошкой может стать причиной дискомфорта в кишечнике, жидкого стула и повышенного газообразования.
Врач отметила, что есть картофель нужно не более двух-трех раз в неделю. Для взрослого человека допустима суточная доза в 150-200 граммов. // Фото: unsplash.com / Lars Blankers