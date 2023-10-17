17 октября 2023, 20:06
Россия

Ребенок получил несколько ударов ножом прямо на уроке в школе

В Ижевске выясняются подробности происшествия в одной из городских школ

В Ижевске в одной из школ города ребенок получил несколько ножевых ранений прямо на уроке. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Удмуртии.

По данным ведомства, все случилось сегодня, 17 октября. В одном из учебных заведений во время урока 14-летний ученик восьмого класса три раза ударил ножом одноклассника. Потерпевший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Специалисты осматривают место произошедшего, допрашиваются свидетели. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli

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