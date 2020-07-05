05 июля 2020, 14:09
Россия

Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса

Ожидается, что новая вспышка коронавируса придется на время сезонного роста заболеваемости ОРВИ

Эксперты разных стран называют разные сроки прихода второй волны коронавирусной инфекции.  Даже президент Владимир Путин в мае говорил о риске повторной вспышки инфекции. Как говорил глава государства, ссылаясь на мнения различных специалистов, ожидать вторую волну следует осенью.

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предполагает, что очередную волну вируса можно ждать в ноябре-декабре. В беседе с РИА Новости специалист сказал, что в эти месяцы будет сезонная вспышка ОРВИ, поэтому из-за схожести симптомов будет довольно трудно отличить кашляющих и чихающих от зараженных COVID-19.

По мнению Эйдельмана, в мире наблюдается распространение второй волны коронавируса, предсказанное весной. Профессор считает, что наиболее приемлемой  тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время в тех местах, где появляется много случаев заражения, а не введение ограничений по всей стране.

Ранее профессор заявлял, что появление вакцины не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому людям нужно привыкать жить с этим вирусом.

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ОРВИ
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коронавирус
вторая волна
Леонид Эйдельман