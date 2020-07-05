Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса

Эксперты разных стран называют разные сроки прихода второй волны коронавирусной инфекции. Даже президент Владимир Путин в мае говорил о риске повторной вспышки инфекции. Как говорил глава государства, ссылаясь на мнения различных специалистов, ожидать вторую волну следует осенью.

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предполагает, что очередную волну вируса можно ждать в ноябре-декабре. В беседе с РИА Новости специалист сказал, что в эти месяцы будет сезонная вспышка ОРВИ, поэтому из-за схожести симптомов будет довольно трудно отличить кашляющих и чихающих от зараженных COVID-19.

По мнению Эйдельмана, в мире наблюдается распространение второй волны коронавируса, предсказанное весной. Профессор считает, что наиболее приемлемой тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время в тех местах, где появляется много случаев заражения, а не введение ограничений по всей стране.

Ранее профессор заявлял, что появление вакцины не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому людям нужно привыкать жить с этим вирусом.