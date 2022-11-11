Врач предупредил о серьезной опасности консервов

Консервы могут представлять очень серьезную угрозу для здоровья и даже жизни. Об этом предупредил «Газету.Ru» врач Данил Наумов. По словам ангиохирурга, речь идет о неправильно сделанных заготовках.

Они могут быть источником бактерий, вызывающих ботулизм – приводящее к смерти заболевание. Это интоксикация, которая поражает нервную ткань. Чаще всего ботулотоксин вырабатывается в консервированных огурцах и грибах.

Причем опасны могут быть как изготовленные дома, так и промышленным способом, если нарушена технология. Причем по виду консервов выявить «зараженные» нельзя.

Так что при первых симптомах отравления нужно обращаться к врачу, вводить специальную сыворотку. Иначе велика вероятность летального исхода. // фото: pxhere.com